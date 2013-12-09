Требуется специалист по верстки в программах типа QuarkXpress и т.д . для верстки журнала (50стр) формата А5
Меню кафе-Спорт-Бар
Добрый день!
Нужен новый концепт меню. Он может быть как абсолютно с новым видением, так и сочетаниям элементов старого и нового. В прикрепленном архиве: Меню Спорт-Бар - старые работы, варианты оформления и существующее меню (черное); Фото блюд -пришлю отдельно, но начинать можно без них, вставляя пока любые картинки еды и напитков (потом проще будет отснять похожие, если будут рекомендации по фото - вообще отлично; ну и заменить). Главное условие - меню с фото блюд. Меняем направление в подаче информации. Но важно соблюсти некоторую строгость пивного паба в сочетании с озорной идеей. то есть стиль офрмления японских кафешек отметается на подступах. Также информацию по наполнению можно видеть на сайте http://pir.nnov.ru/ выбрав в списке рестранов Спорт-Бар.
Больше описать без наводящих вопросов не могу. могу сказать нравится/не нравится. И большое значение имеет Ваше портфолио.
Согласуем - не быстро.
Надо - еще вчера
Плачу - исправно, любыми способами
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