Меню кафе-Спорт-Бар

Добрый день!

Нужен новый концепт меню. Он может быть как абсолютно с новым видением, так и сочетаниям элементов старого и нового. В прикрепленном архиве: Меню Спорт-Бар - старые работы, варианты оформления и существующее меню (черное); Фото блюд -пришлю отдельно, но начинать можно без них, вставляя пока любые картинки еды и напитков (потом проще будет отснять похожие, если будут рекомендации по фото - вообще отлично; ну и заменить). Главное условие - меню с фото блюд. Меняем направление в подаче информации. Но важно соблюсти некоторую строгость пивного паба в сочетании с озорной идеей. то есть стиль офрмления японских кафешек отметается на подступах. Также информацию по наполнению можно видеть на сайте http://pir.nnov.ru/ выбрав в списке рестранов Спорт-Бар.

Больше описать без наводящих вопросов не могу. могу сказать нравится/не нравится. И большое значение имеет Ваше портфолио.

Согласуем - не быстро.

Надо - еще вчера

Плачу - исправно, любыми способами