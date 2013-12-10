Необходим дизайн еврофлаера для художественной студии / уроки живописи

- 2 стороны для офсетной печати,

- в векторе (использовать клипарты хорошего качества)

- логотипы есть, если надо и карту отрисованную дам.

Флаер должен выглядеть очень круто, показывать о высоком уровне студии не только в плане обучения, но и презентации услуг.

Для нас флаер прежде всего инструмент, который заинтересовывает потенциальных клиентов.

Дорогой исполнитель, покажи лучшее что у тебя есть, если понимаешь хоть что-то в маркетинге, напиши об этом.

Заявки без ПОРТФОЛИО — НЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ