Добрый день! Нужен новый концепт меню. Он может быть как абсолютно с новым видением, так и сочетаниям элементов старого и нового. В прикрепленном архиве: Меню Спорт-Бар - старые работы, варианты оформления и ...
Дизайн еврофлаера
Необходим дизайн еврофлаера для художественной студии / уроки живописи
- 2 стороны для офсетной печати,
- в векторе (использовать клипарты хорошего качества)
- логотипы есть, если надо и карту отрисованную дам.
Флаер должен выглядеть очень круто, показывать о высоком уровне студии не только в плане обучения, но и презентации услуг.
Для нас флаер прежде всего инструмент, который заинтересовывает потенциальных клиентов.
Дорогой исполнитель, покажи лучшее что у тебя есть, если понимаешь хоть что-то в маркетинге, напиши об этом.
Заявки без ПОРТФОЛИО — НЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ
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