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Макет по пилингам для журнала (косметология)
Добрый день, уважаемые фрилансеры!
Необходимо разработать креативную листовку для журнала
Тема: Нанотехнологии - Пилинги (косметология)
Текст для наполнения +фото линейки+пример упаковки продукции во вложении.Также необходимо: придумать образ для этого модуля и отрисовать название Nanopeel (см.Фото_пилинги) .
Во вложении варианты макетов (logo_npeel--3cs, logo_npeel, npeel22), которые не одобрены в плане дизайна, визуализации, расположения текста.
Время ограничено, поэтому очень жду креативные варианты!
Сотворите чудо;-)
Победитель конкурса
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