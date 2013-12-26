Макет по пилингам для журнала (косметология)

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен5 заявок1074 просмотра
#1$100

Добрый день, уважаемые фрилансеры!

Необходимо разработать креативную листовку для журнала

Тема: Нанотехнологии - Пилинги (косметология)

Текст для наполнения +фото линейки+пример упаковки продукции во вложении.Также необходимо: придумать образ для этого модуля и отрисовать название Nanopeel (см.Фото_пилинги) .

Во вложении варианты макетов (logo_npeel--3cs, logo_npeel, npeel22), которые не одобрены в плане дизайна, визуализации, расположения текста.

Время ограничено, поэтому очень жду креативные варианты!

Сотворите чудо;-)

11 лет назад
estetic_servic
38 лет
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Победитель конкурса

Green__ink
Ксения 
41 год
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
11 лет назад
#1
Ксения быстро поняла,что необходимо и трудилась до получения качественного результата!Приятно работать,благодарю. Продолжим сотрудничество в Новом Счастливом Году:-)
Татьяна приятный в общении заказчик. Все правки и оплата, своевременные. Сотрудничеством довольна)

Заявки фрилансеров

Green__ink
Ксения 
41 год
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
11 лет назад
#1

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