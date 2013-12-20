Нужно разработать дизайн квартального календаря согласно ТЗ. Сроки 2-3 дня. Жду Ваших предложений цена и сроки.
Нужен шаблон для верстки электронного журнала
Нужно придать более современный вид любительскому электронному журналу про сад и огород – поменять шаблон для обложки, внутренних страниц (шрифт, цвет, какие-то полосочки – в общем, чтобы в итоге смотрелось современней, душевней и позитивней). Фактически нужен редизайн обложки + один разворот внутренних страниц.Журнал - исключительно электронный, так что ничего с допечатной подготовкой и т.д. делать не нужно.
Большое предпочтение отдаем тому, кто сделает это в Adobe Illustrator. Нужно в ближайшие дни.
Покажите примеры Ваших работ и укажите цену.
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