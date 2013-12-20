Нужен шаблон для верстки электронного журнала

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен6 заявок157 просмотров

Нужно придать более современный вид любительскому электронному журналу про сад и огород – поменять шаблон для обложки, внутренних страниц (шрифт, цвет, какие-то полосочки – в общем, чтобы в итоге смотрелось современней, душевней и позитивней). Фактически нужен редизайн обложки + один разворот внутренних страниц.Журнал - исключительно электронный, так что ничего с допечатной подготовкой и т.д. делать не нужно.

Большое предпочтение отдаем тому, кто сделает это в Adobe Illustrator. Нужно в ближайшие дни.

Покажите примеры Ваших работ и укажите цену.

11 лет назад
Anna_Ra
Анна 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Выбранный исполнитель

udgines
Шилова 
44 года
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад
11 лет назад
$40
2 дня
Все ок, побольше бы таких фрилансеров. Евгения сделала два варианта макета, на удивление оба понравились, но один чуть больше, его и будем использовать. Работа сделана даже на день раньше определенного срока, четко и аккуратно. Спасибо!
Анна, спасибо за сотрудничество! ТЗ ясно, приятна в общении, всегда на связи. Оплата моментальная. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

udgines
Шилова 
44 года
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад
11 лет назад

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