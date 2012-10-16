Green__ink

Ксения Green__ink

 
39 летУкраина/Киев
11 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад

Образование высшее, по специальности графический дизайн.

Опыт работы в полиграфии, отдел дизайна.

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Отзывы заказчиков
estetic_servic
36 летУкраина
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$100
10 баллов
10 лет назад
Макет по пилингам для журнала (косметология)
Ксения быстро поняла,что необходимо и трудилась до получения качественного результата!Приятно работать,благодарю. Продолжим сотрудничество в Новом Счастливом Году:-)
Татьяна приятный в общении заказчик. Все правки и оплата, своевременные. Сотрудничеством довольна)
Ответный отзыв
Lenaaa
Елена 
49 летАргентина
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
125 отзывов
$30
10 баллов
11 лет назад
Дизайн НГ открытки и календарика
Справились вместе с этой задачей, спасибо за труд.
Спасибо за совместную работу и возможность потрудиться)
Ответный отзыв
Jack_U
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Раскрасить картинку к НГ
Спасибо Ксении! Вопрос решен очень быстро и достойно! Рекомендую к сотрудничеству.
Евгений приятный в общении заказчик. Сделка прошла быстро и без задержек. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
r40
43 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Фасад магазина букетов
Очень ответственный исполнитель: все согласно ТЗ, плюс нюансы. Спасибо!
Сделка прошла хорошо. Спасибо заказчику за сотрудничество.
Ответный отзыв
Верстка полиграфии
2 отзыва
от $10
от 1 дня
#140
Наружная реклама
1 отзыв
от $40
от 2 дней
#131
Дизайн продукции
нет отзывов
от $30
от 2 дней
#1351
Фирменный стиль
нет отзывов
от $80
от 5 дней
#1529
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $50
от 3 дней
#4013