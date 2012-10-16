Портфолио
- Плакат208 просмотров
- Меню для магазина "Выпечка Кавказа"513 просмотров
- Обработка свадебной фотографии177 просмотров
- Стенд Roll Up287 просмотров
- Вывеска магазина "Выпечка Кавказа"1418 просмотров
- Фирменный знак для магазина подарков223 просмотра
- Фирменный знак для магазина подарков208 просмотров
- Фирменный знак для веломагазина "БайкМотив"201 просмотр
- Каталог картин309 просмотров
- Каталог продукции для компании "Бімбока"181 просмотр
- Каталог продукции для компании "Бімбока"206 просмотров
- Реклама в журнале для компании "Decor Art"229 просмотров
Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
10 лет назад
Ксения быстро поняла,что необходимо и трудилась до получения качественного результата!Приятно работать,благодарю. Продолжим сотрудничество в Новом Счастливом Году:-)
Ответный отзыв
Татьяна приятный в общении заказчик. Все правки и оплата, своевременные. Сотрудничеством довольна)
$30
10 баллов
11 лет назад
Справились вместе с этой задачей, спасибо за труд.
Ответный отзыв
Спасибо за совместную работу и возможность потрудиться)
$10
10 баллов
11 лет назад
Спасибо Ксении! Вопрос решен очень быстро и достойно! Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Евгений приятный в общении заказчик. Сделка прошла быстро и без задержек. Рекомендую к сотрудничеству.
$50
10 баллов
11 лет назад
Очень ответственный исполнитель: все согласно ТЗ, плюс нюансы. Спасибо!
Ответный отзыв
Сделка прошла хорошо. Спасибо заказчику за сотрудничество.
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2 отзыва
от $10
от 1 дня
#140
Наружная реклама
1 отзыв
от $40
от 2 дней
#131
Дизайн продукции
нет отзывов
от $30
от 2 дней
#1351
Фирменный стиль
нет отзывов
от $80
от 5 дней
#1529
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $50
от 3 дней
#4013