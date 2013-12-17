Добрый день, уважаемые фрилансеры! Необходимо разработать креативную листовку для журнала Тема: Нанотехнологии - Пилинги (косметология) Текст для наполнения +фото линейки+пример упаковки продукции во вложении.Также необходимо: придумать ...
Дизайнер-верстальщик, выпускные альбомы! удаленно
Объявляем набор трех дизайнеров-верстальщиков на удаленной основе. Нам нужны три героя - талантливые, грамотные и умелые дизайнеры! Основная специализация - изготовление корпоративных и юбилейных книг, выпускных альбомов. К дизайну подход особый: стремимся к стильному, современному, качественному, культурному полиграфическому дизайну.
Требования: 1) Владение InDesign, Photoshop, Illustrator на профессиональном уровне. 2) Успешное прохождение тестового задания. Задание можно скачать по ссылке: http://www.sendspace.com/pro/dl/kbss5w
Условия: > Работа дома, постоянная связь и консультирование по скайпу, > Оплата от 200 до 1500$ за проект, в зависимости от объема, > Главное - придется иметь дело с качественной полиграфией, где есть поле для саморазвития и оттачивания своих навыков!
Отбор: обязательное условие для сотрудничество - соответствие требованиям и успешное выполнение тестового задания. Задание расположено по ссылке (в требованиях к вакансии). Выполненное ТЗ отправляйте на почту (в контактах).
По результатам тестового задания ведем набор в команду!
Любые вопросы по работе и выполнению тестового задания можете писать в личку или на почту.
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