Дизайнер-верстальщик, выпускные альбомы! удаленно

Объявляем набор трех дизайнеров-верстальщиков на удаленной основе. Нам нужны три героя - талантливые, грамотные и умелые дизайнеры! Основная специализация - изготовление корпоративных и юбилейных книг, выпускных альбомов. К дизайну подход особый: стремимся к стильному, современному, качественному, культурному полиграфическому дизайну.

Требования: 1) Владение InDesign, Photoshop, Illustrator на профессиональном уровне. 2) Успешное прохождение тестового задания. Задание можно скачать по ссылке: http://www.sendspace.com/pro/dl/kbss5w

Условия: > Работа дома, постоянная связь и консультирование по скайпу, > Оплата от 200 до 1500$ за проект, в зависимости от объема, > Главное - придется иметь дело с качественной полиграфией, где есть поле для саморазвития и оттачивания своих навыков!

Отбор: обязательное условие для сотрудничество - соответствие требованиям и успешное выполнение тестового задания. Задание расположено по ссылке (в требованиях к вакансии). Выполненное ТЗ отправляйте на почту (в контактах).

По результатам тестового задания ведем набор в команду!

Любые вопросы по работе и выполнению тестового задания можете писать в личку или на почту.