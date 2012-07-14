Перевод статьи с рус. на англ.

Здравствуйте!

нужен перевод техн. статьи ~ 7400 знаков без пробелов..

фрагмент привожу здесь:

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Разработан комплексный метод оперативного контроля основных количественных и качественных характеристик топлив. Предложено применение этого метода для контроля параметров авиационных топлив.

Актуальность. Современные летательные аппараты предъявляют высокие требования к параметрам качества используемых топлив. Согласно правилам техники безопасности эти параметры подвергаются контролю на каждом этапе существования топлива – в момент производства, распределения и непосредственно в момент потребления (в полете). Важной задачей также является контроль количественных показателей – объема и массы топлива как на земле, так в полете. Именно поэтому контроль параметров качества и количества топлива представляет собой важную и актуальную задачу.

Анализ последних исследований и публикаций. ...

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Срок - 2 дня.

Отдаю порциями, чтобы проверять перевод.