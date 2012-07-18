Перевод нескольких статей EN->RU

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Завершен33 заявки256 просмотров

Добрый день.

Необходимо перевести несколько статей с английского на русский. Лексика практически общая. Всего около 8к б/п.

От Вас сроки и стоимость за 1кб/п готового текста.

Предложения скрыты.

13 лет назад
vizufon
42 года
19 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

olga_pier
Ольга 
49 лет
17 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад
$24
1 день
С Ольгой было легко и приятно работать. Разумная цена, короткие сроки и хорошее качество.
Все быстро и четко, без лишних разговоров, что очень ценю в заказчиках:). Моментальная проверка и оплата. Спасибо, Дмитрий, за доверие и интересный проект.

Заявки фрилансеров

olga_pier
Ольга 
49 лет
17 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад