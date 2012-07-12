Перевод текстов сайта на английский язык

Нужно перевести страницы сайта с описание УСЛУГ компании с русского на английский язык, пример текста тут - http://proaudit.ua/audit.html

Примерное количество страниц - 40 шт. Новости переводить все не надо, только несколько коротких. Будет предоставлен полный список страниц в личку.

Перевод для посетителей сайта, терминология бухгалтерия и аудит, требование — грамотный стиль, не вызывающий негатива у англоязычной аудитории.

Ожидаю предложений С УКАЗАНИЕМ стоимости ВСЕГО ОБЪЕМА работ и сроков (оцените задание по ссылке http://proaudit.ua и дайте внятный ответ, я не буду тратить время на длительную переписку и изучение количества знаков на каждой странице).