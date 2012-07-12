Нужен перевод статей о покере, а конкретно - школы покера. Тексты тут: http://www.pokerology.com/poker-school/texas-holdem/ Начинать можно с MODULE 1 - 5. Understand Game Formats. В конце каждого урока - тест. Его тоже ...
Перевод с китайского
Необходимо перевести с китайского инструкции к БАДам.
Пример прилагаю.
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