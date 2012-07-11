Необходимо выполнить качественный перевод сайта на английский язык Технический перевод + художественный. Область - IT, видео, интеграция, сложные решения Любителей прошу не обращаться - качество тестового перевода будет проверяться носителем языка ...
Перевод и размещение рекламы в грузинском инт.
нужен перевод с русского на грузинский + поиск ресурсов для размещения рекламы
оплата сдельная, жду фид бэка
Заявки фрилансеров
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