требуется перевести 2 статьи по медицине, на темы: имплантанты, урология, ортопедия и т.д. Укажите стоимость за 1000 знаков. Преимуществом будет умение грамотно вписать в текст ключевые слова.
Перевод текста автотематики с чешского
Текст на чешском. Объём: 4 тыс. знаков. Тема: тест-драйв автомобиля.
Обязательны знания в авто-сфере.
Заявки фрилансеров
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