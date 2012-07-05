С русского на латвийский

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Завершен4 заявки156 просмотров

Пару страниц вордовских нужно перевети.

тема - гражданская переписка.

13 лет назад
lord13
44 года
18 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

artem55555p
Артём 
30 лет
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
13 лет назад
$2
1 день
Спасибо за оперативность и простоту работы )
Человек очень хороший. Все понятно объяснил. Надеюсь в будущем на долгосрочное сотрудничество. Оплата моментальная. Советую всем, не пожалеете!!!

Заявки фрилансеров

artem55555p
Артём 
30 лет
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
13 лет назад

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