Переводы с русского на английский

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Закрыт15 заявок250 просмотров

Ищу переводчика с хорошим английским языком для переводов текстов вебсайтов на английский язык с русского. Кроме переводов текстов страниц, нужны регулярные переводы рекламных писем для рассылки потенциальным клиентам. От вас жду писем со ссылками на примеры переводов и вашими координатами для связи (email, ICQ или Skype) и самое главное – вашими тарифами на работу.

13 лет назад
bigbird
58 лет
17 лет в сервисе
Был
3 часа назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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