Объём примерно 150.000 знаков (!) Срок - до 1 недели. Предлагаю вариант с поэтапной оплатой: 1 текст - оплата. С предоплатой связываться бы не хотелось, если честно. Если переведёте криво - что потом ...
Переводы с русского на английский
Ищу переводчика с хорошим английским языком для переводов текстов вебсайтов на английский язык с русского. Кроме переводов текстов страниц, нужны регулярные переводы рекламных писем для рассылки потенциальным клиентам. От вас жду писем со ссылками на примеры переводов и вашими координатами для связи (email, ICQ или Skype) и самое главное – вашими тарифами на работу.
Заявки фрилансеров
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