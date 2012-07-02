Перевод текста на английский.

$30
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Завершен9 заявок236 просмотров

Тематика: грузоперевозки.

около 10 небольших статей.

файл для перевода представлен в виде Word файла.

общий размер всего файла - 1480 слов.

Срок выполнения 2-3 дня. До 3 июля крайний срок.

13 лет назад
General99
Дмитрий 
45 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

VetaPopova
Попова 
38 лет
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад
$30
3 дня
Вета, спасибо за перевод! Отличный, профессиональный, перевод с русского на английский. Переведенный текст читается легко, ошибок нет. Работа была выполнена в оговоренный срок. Рекомендую!
Ответственный заказчик. Своевременная оплата. Адекватные сроки. Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

VetaPopova
Попова 
38 лет
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад

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