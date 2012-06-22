Нужен человек, способный делать рерайт для русскоязычных статей о Курортах Карибского моря в Мексике. В основном, я дам несколько сайтов, публикующих материалы на английским и испанском языках, русскоязычных материалов мало. Нужно будет из техноперевода гугл ...
Размещение объявлений на сайтах
Требуется фри-лансер для размещения объявлений на сайтах досок объявлений (список сайтов есть)
Работа по размещению одного объявления сводится к копированию текста из предоставленных материалов + добавление 2-3 фотографий.
Все текста объявлений и фотографии будут предоставлены.
От исполнителя требуется аккуратность и исключение ошибок.
Срок работы – неделя.
Частота размещения – каждый день 6 товаров для 7 городов на 4 сайтах.
Заявки фрилансеров
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