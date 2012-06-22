Размещение объявлений на сайтах

$35
  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Закрыт10 заявок203 просмотра

Требуется фри-лансер для размещения объявлений на сайтах досок объявлений (список сайтов есть)

Работа по размещению одного объявления сводится к копированию текста из предоставленных материалов + добавление 2-3 фотографий.

Все текста объявлений и фотографии будут предоставлены.

От исполнителя требуется аккуратность и исключение ошибок.

Срок работы – неделя.

Частота размещения – каждый день 6 товаров для 7 городов на 4 сайтах.

13 лет назад
gala545
Галина 
34 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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