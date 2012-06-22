Нужен человек, способный делать рерайт для русскоязычных статей о Курортах Карибского моря в Мексике. В основном, я дам несколько сайтов, публикующих материалы на английским и испанском языках, русскоязычных материалов мало. Нужно будет из техноперевода гугл ...
2 рекомендательных письма на англ. языке
Нужно написать 2 рек. письма.
Задание:
Please enter the names and contact details of two referees. Two reference should be academic. The first references should be provided by a teacher, tutor or academic counsellor
Опишите в заявках опыт и стоимость за оба письма.
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