Необходим перевод сайта автошколы продвинутого вождения на английский. Объем текста: 11500 символов без пробелов. В заявке указывайте цену, сроки и ссылку на портфолио, желательно по моей теме.. ...
Ключевые слова для почтовых марок
Ключевые слова для почтовых марок
Нужно составить от 26 до 30 английских ключевых слов для сканированных почтовых марок. (почтовые марки в формате JPG пересылаются исполнителю по средством электронной почты или другим приемлемым способом через интернет). Так же к каждому изображению нужно сделать формализованное описание на английском языке которое включает, страну выпуска, год выпуска, что изображено на марке. (каталог, из которого берётся информация о марке высылаю через интернет в формате PDF, на английском языке). Каждое обработанное таким образом изображение оплачивается по 5 руб. Мы работаем по такой схеме, мы вам высылаем 50 марок, вы их оформляете в течении нескольких дней (срок выполнения оговаривается индивидуально), присылаете нам, мы их проверяем (как правило в тот же день) если всё правильно в этот же день перечисляем деньги на ваш счёт в яндексе. Если есть желание работать дальше, то опять высылаем очередную партию. Оплата яндекс деньги.
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