Ключевые слова для почтовых марок

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Закрыт5 заявок235 просмотров

Ключевые слова для почтовых марок

Нужно составить от 26 до 30 английских ключевых слов для сканированных почтовых марок. (почтовые марки в формате JPG пересылаются исполнителю по средством электронной почты или другим приемлемым способом через интернет). Так же к каждому изображению нужно сделать формализованное описание на английском языке которое включает, страну выпуска, год выпуска, что изображено на марке. (каталог, из которого берётся информация о марке высылаю через интернет в формате PDF, на английском языке). Каждое обработанное таким образом изображение оплачивается по 5 руб. Мы работаем по такой схеме, мы вам высылаем 50 марок, вы их оформляете в течении нескольких дней (срок выполнения оговаривается индивидуально), присылаете нам, мы их проверяем (как правило в тот же день) если всё правильно в этот же день перечисляем деньги на ваш счёт в яндексе. Если есть желание работать дальше, то опять высылаем очередную партию. Оплата яндекс деньги.

13 лет назад
rook
47 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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