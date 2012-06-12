Перевод на испанский небольшого текста

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Прошу Вас рассмотреть мое письмо и выдать визу мне и моей дочери.

Обращаюсь к Вам, так как не могу предоставить копию авиабилета на обратный путь из Испании. Это обстоятельство связано с тем, что у меня в Москве остается беременная сестра, дата моего возвращения в Москву с дочкой зависит от радостных известиях о началах родов моей любимой сестры. Поэтому я и не приобрела обратный билет.

Обязуюсь перед Вами вернуться во-время не нарушая визового режима.

С Уважением и искренними пожеланиями Вам и Вашей семье.

13 лет назад
freediver
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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