Перевод на испанский небольшого текста

Прошу Вас рассмотреть мое письмо и выдать визу мне и моей дочери.

Обращаюсь к Вам, так как не могу предоставить копию авиабилета на обратный путь из Испании. Это обстоятельство связано с тем, что у меня в Москве остается беременная сестра, дата моего возвращения в Москву с дочкой зависит от радостных известиях о началах родов моей любимой сестры. Поэтому я и не приобрела обратный билет.

Обязуюсь перед Вами вернуться во-время не нарушая визового режима.

С Уважением и искренними пожеланиями Вам и Вашей семье.