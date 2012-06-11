Ищу переводчика для перевода англоязычных онлайн новостей на тематику музыкальной аппаратуры. Хочу найти человека которому прежде всего будет интересна данная тематика и который имеет литературные способности. Навыки работы с изображениями приветствуются. ...
Технический перевод
статья касается численных методов высокого порядка, кто готов просмотреть пишите в ЛС свою почту.
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