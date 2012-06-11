Регулярный перевод новостей

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Закрыт23 заявки354 просмотра

Ищу переводчика для перевода англоязычных онлайн новостей на тематику музыкальной аппаратуры.

Хочу найти человека которому прежде всего будет интересна данная тематика и который имеет литературные способности.

Навыки работы с изображениями приветствуются.

Со своей стороны обещаю ежедневные интересные новости,оперативные консультации по спорным/неясным моментам/трудностям перевода.

критерий выбора - соответствие требованиям и адекватная стоимость за 1000 знаков.

13 лет назад
hifizzi
48 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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