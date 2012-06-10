Перевод с английского на русский (Healthcare)

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Закрыт36 заявок456 просмотров

Здравствуйте!

Необходимо перевести статьи публицистического жанра по тематике Healthcare. Тексты написаны лёгким, живым языком. В переводе ожидаю сохранения такого стиля и грамотности изложения.

Одна статья в среднем: 2500-3000 символов (без пробелов).

Платим 2$ за 1000 символов.

В будущем планируем постоянное сотрудничество.

С вопросами обращайтесь: [email protected]

В первую очередь рассматриваем переводчиков с примерами своих переводов.

13 лет назад
asterakee
Волкова 
40 лет
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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