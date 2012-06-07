Для перевода договора с английского на русский нужен исполнитель с юридическим образованием. Необходимо написать CV, опыт и цену за 1000знаков без пробелов и метод оплаты. Только для исполнителей с ...
Требуется перевод текста, примерно 22 стр. Срочно
Стр. 17-74
Реально текста там примерно на 22 стр. Формулы таблицы и графики не надо, только подписи к ним.
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