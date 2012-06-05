Перевод технических статей с английского

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Закрыт26 заявок288 просмотров

Требуется перевод технических сатей с английского для размещения на сайте

Тематика - компьютеры, интернет, програмирование, веб разработка

Указывайте вашу цену обязательно - без нее заявки не расматриваются

пишите сюда или на ICQ 224470441

Сразу указывайте Имя, город проживания, цену, предпочтительный способ оплаты

Объемы могут быть большими

Возможно опличиваемое тестовое задание

Возможно подойдут несколько человек

13 лет назад
lesha27
47 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров