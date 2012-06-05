Нужно перевести технический (ИТ) текст на русский. Файл приложен.
Перевод технических статей с английского
Требуется перевод технических сатей с английского для размещения на сайте
Тематика - компьютеры, интернет, програмирование, веб разработка
Указывайте вашу цену обязательно - без нее заявки не расматриваются
пишите сюда или на ICQ 224470441
Сразу указывайте Имя, город проживания, цену, предпочтительный способ оплаты
Объемы могут быть большими
Возможно опличиваемое тестовое задание
Возможно подойдут несколько человек
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