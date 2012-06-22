Нужно перевести технический (ИТ) текст на русский. Файл приложен.
Перевод текста с русского на английский
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