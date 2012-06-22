Перевод текста с русского на английский

Здравствуйте! Необходим перевод 15 страниц дипломного проекта на английский язык. Работа по гуманитарной специальности, поэтому перевод довольно простой. Предлагайте ваши цены за перевод здесь или в личку. Сроки горят: необходимо перевести до среды-четверга(утро).