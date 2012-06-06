Нужен перевод технической статьи

$50
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Завершен10 заявок159 просмотров

Нужен перевод технической статьи для сайта. Объем 4 страницы 12 кеглем ф.А4

13 лет назад
oegor
Олег 
53 года
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

krystaliron
40 лет
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
13 лет назад
$30
2 дня
Отлично! Быстро, достойно и финансово устроило. Будем сотрудничать дальше

Заявки фрилансеров

krystaliron
40 лет
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
13 лет назад

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