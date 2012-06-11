Перевод с русского на английский

Кристине огромное спасибо за очень быстрый, качественный перевод не очень-то легкого материала! Было очень комфортно и приятно общаться с этим позитивным, добрым человеком, настоящим профессионалом своего дела. С удовольствием буду обращаться к ней еще. С уважением и благодарностью, Юлия Клименко