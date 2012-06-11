Перевод с русского на английский

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Завершен16 заявок255 просмотров

Перевести несколько страниц на английский.

13 лет назад
KlimenkoUlia
Юлия 
62 года
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

krystaliron
40 лет
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
13 лет назад
$2
2 дня
Кристине огромное спасибо за очень быстрый, качественный перевод не очень-то легкого материала! Было очень комфортно и приятно общаться с этим позитивным, добрым человеком, настоящим профессионалом своего дела. С удовольствием буду обращаться к ней еще. С уважением и благодарностью, Юлия Клименко
Очень ответственный и приятный в общении человек, оплата гарантирована, рада сотрудничеству)

Заявки фрилансеров

krystaliron
40 лет
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
13 лет назад

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