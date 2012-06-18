Перевод с английского

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Завершен27 заявок313 просмотров

Нужно перевести технический (ИТ) текст на русский. Файл приложен.

13 лет назад
sasaweb
48 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранные исполнители

IrinaDerini
Ирина 
37 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
13 лет назад
$15
2 дня
Качественный перевод. В оговоренные сроки уложилась. Была на связи. Рекомендую.
Адекватные сроки, моментальная оплата. И просто приятный в общении человек! Было очень приятно сотрудничать!
musician
35 лет
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад
$16
1 день

Заявки фрилансеров

IrinaDerini
Ирина 
37 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
13 лет назад
musician
35 лет
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад