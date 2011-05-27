lesha27

Алексей lesha27

 
45 летИзраиль/Рамат-Ган
15 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
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  • Рерайт 10 статей на тему туризм в Израиле

    Требуется сделать рерайт 10 статей на тему туризм в Израиле Оплата только Paypal указывайте вашу цену Чтобы я вашу заявку мог рассмотреть в ней должны присутствовать как минимум 2 пункта 1) ваши расценки 2) слова - я принимаю PayPal у ...

    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Требуется редактор сайта на Wordpress

    Требуется заполнить сайт готовым материалом, подбрать тему, продумать меню сделать сайт из готовых статей. статей порядка 50 Оплата только PayPal Указывайте вашу цену Чтобы я вашу заявку мог рассмотреть в ней должны присутствовать как минимум 2 пункта 1) ваши расценки 2) ...

    WordPressСайт на WordPress
    Наполнение сайтов5 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Статья на тему - работа с Memcahed

    Требуется автор для написания статей на тему веб програмироание и все что с этим связано. Для начала требуется статья на тему работа с Memcached Требуется чтобы автор сам разбирался в теме и писал статью сам Заявки без цены ...

    Написание статей
    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Перевод технических статей с английского

    $1000

    Требуется перевод технических сатей с английского для размещения на сайте Тематика - компьютеры, интернет, програмирование, веб разработка Указывайте вашу цену обязательно - без нее заявки не расматриваются пишите сюда или на ICQ 224470441 Сразу указывайте Имя, город проживания, цену, ...

    Переводы26 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Требуются статьи на тему компьютеры и технологии

    $250

    Требуются статьи для информационного сайта на тему компьютеры и технологии Темы - компьютеры, компьютерное железо, програмирование, Линукс, Андроид, Программы Требуются копирайтеры которые хорошо сами разбираются в указанных темах. Пишите сюда или на ICQ 224470441 Буду искать лучшие предложения цена-качество цена ...

    Android
    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Требуется копирайтер на тему компьютеры и технол.

    Принимаются заявки только от копирайтеров которые ХОРОШО разбираются и понимают в одной из нижеследующих тем – на эти темы мне нужны хорошие материалы. - Основы Линукса - Компьютерное железо - Компьютерные программы - В мире планшетных компьютеров - В мире ...

    Android
    Копирайтинг1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Копирайтер тема hitech, компьютеры, технологии

    $250

    Требуется хороший копирайтер или журналист (не рерайтер), для заполнения сайта посвященного компьютерам, технологиям, программированию и т.д. Заполнение с нуля. Требуется человек который хорошо разбирается в данной теме и готов писать интересные материалы. Заказ большой. Требуется несколько статей ...

    Копирайтинг1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Требуются статьи для информационного сайта

    $500

    На данном этапе требуются журналисты - копирайтеры - переводчики для написания статей в следующие рубрики 1) Финансы 2) Спортивные новости 3) Новости 4) Это интересно 5) Технологии 6) Новости авто Возможны дополнительные рубрики - сайт в процесе разработки. Все статьи должны быть написаны ...

    Написание статей
    Копирайтинг26 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Перевести сайт на Zend Framework + дописать модули

    Требуется перевести сайт на Zend Framework + дописать модули и расширить функционал. Сайт strorem точка com Все вопросы по ICQ 224470441 или сразу звоните на skype: alexeyt27 В принципе на первом этапе требуется периписать все на Zend ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Создание сайта

    Требуется специалист для создания сайта типа Sticky Notes аналог можно посмотреть здесь onlinestickynotes точка com но это толко для того чтобы вы поняли о чем речь - конкретний функционал мы обсудим по скайпу фрилансер должен ...

    Сайты «под ключ»7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужен интернет календарь

    Требуется дизайнер и/или версталщик нужен интернет календарь должен быть красивый дизайн ползователь заходит на сайт и видит красивый интернет календарь текущего месяца с возможностью перехода на месяц вперед и назад указывайте вашу специализацию и цену. Без этого предложение не рассматривается. Не ...

    Дизайн сайтов2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Система сообщений для переписки пользователей

    Требуется 1) Програмист PHP Система сообщений для переписки пользователей Задача организовать возможность пользователям пересылать друг другу сообщения. В системе есть зарегистрированные пользователи (таблица users у которой есть поля id, name, email и др.) Требуется сделать таблицу messages которая и будет ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Статьи Mysql

    Требуется автор для написания нескольких статей на тему Mysql Указывайте цену

    MySQL
    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Организовать Hosting

    Требуется консультация по повуду технологий Возможно понадобится реализация, системное администрирование и техподдержка Указывайте цену по каждому пункту - консультация, реализация, системное администрирование и техподдержка Возможно проект остановится на этапе консультаций Возможно проектом будут заниматься несколько участников

    Хостинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Контент менеджер

    Требуется контент менеджер указывайте желаемую оплату. С опытом копирайтинга на различные темы. ссылка на задание будет предоставленна подходящим. Оплата Вестерн Юнион

    Копирайтинг32 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Настройка Linux

    Требуется настройка виртуального сервера, а также полнй инструктаж и объяснения также требуется настройка mercurial Пишите цену и указывайте опыт ы данной области

    Linux
    Системное администрирование8 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Контент менеджер

    Требуется контент менеджер для поддержки проекта. Работа разнообразная - поиск и анализ информации в интернете, копипаст, рерайтинг, копирайтинг. Короче нужен помощник который бы делал все что нужно. Внимание. Речь идет о частичной ставке по договоренности - поэтому укажите ...

    Drupal
    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад
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Отзывы фрилансеров
ivagen
41 годУкраина
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$50
10 баллов
13 лет назад
Система сообщений для переписки пользователей
Отличный заказчик. ТЗ сформулировано четко. Оплату произвел без проблем и вовремя. Готов к дальнейшему сотрудничеству.
Было приятно работать - понравилась пунктуальность и внимательность при выполнении заказа. Был все время на связи. Код я получил в обещанный срок.
Ответный отзыв
TitokR
44 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$20
10 баллов
14 лет назад
Создать несколько страниц из готового сайта
После сотрудничества с данным заказчиком остались только положительные эмоции! Все замечания были четко сформулированы, оплату произвел вовремя. В общем мне понравилось с ним сотрудничать!
Работа выполнена быстро и правильно. Роман быстро сам разобрался что нужно делать. Пожелания были учтены.
Ответный отзыв
mriya
49 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
$100
10 баллов
14 лет назад
Частный прокт для Гаврильченко Татьяна (mriya)
Отличный заказчик. Конкретные требования, тактичное отношение и своевременная оплата. С удовольствием продолжила бы сотрудничество. Рекомендую.
Быстро качественно. Уже не первый раз работаю с данным исполнителем. Как всегда без проблем.
Ответный отзыв
Buchila
46 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
$30
10 баллов
14 лет назад
SEO копирайт на тему электронных средств оплаты
Далеко не часто можно встретить таких заказчиков как Алексей. Человек приятен в общении, ТЗ - четкое и вразумительное, никаких дополнительных вопросов не возникает, оплата - молниеносная. С огромным удовольствием продолжил бы сотрудничество с этим человеком. Рекомендую всем.
Вся работы была выполнена в течении 2 дней. Видно что человек старательно выполнил свою работу.
Ответный отзыв
tatisiana
Татьяна 
42 годаБеларусь
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
5 отзывов
$8
10 баллов
14 лет назад
Учебные заведения москвы
Адекватный, добросовестный заказчик. Рекомендую.
5
Ответный отзыв