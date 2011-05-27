Требуется сделать рерайт 10 статей на тему туризм в Израиле Оплата только Paypal указывайте вашу цену Чтобы я вашу заявку мог рассмотреть в ней должны присутствовать как минимум 2 пункта 1) ваши расценки 2) слова - я принимаю PayPal у ...
- Копирайтинг5 заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется заполнить сайт готовым материалом, подбрать тему, продумать меню сделать сайт из готовых статей. статей порядка 50 Оплата только PayPal Указывайте вашу цену Чтобы я вашу заявку мог рассмотреть в ней должны присутствовать как минимум 2 пункта 1) ваши расценки 2) ...Наполнение сайтов5 заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется автор для написания статей на тему веб програмироание и все что с этим связано. Для начала требуется статья на тему работа с Memcached Требуется чтобы автор сам разбирался в теме и писал статью сам Заявки без цены ...Копирайтинг2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $1000
Требуется перевод технических сатей с английского для размещения на сайте Тематика - компьютеры, интернет, програмирование, веб разработка Указывайте вашу цену обязательно - без нее заявки не расматриваются пишите сюда или на ICQ 224470441 Сразу указывайте Имя, город проживания, цену, ...Переводы26 заявокЗакрыт12 лет назад
- $250
Требуются статьи для информационного сайта на тему компьютеры и технологии Темы - компьютеры, компьютерное железо, програмирование, Линукс, Андроид, Программы Требуются копирайтеры которые хорошо сами разбираются в указанных темах. Пишите сюда или на ICQ 224470441 Буду искать лучшие предложения цена-качество цена ...Копирайтинг5 заявокЗакрыт12 лет назад
Принимаются заявки только от копирайтеров которые ХОРОШО разбираются и понимают в одной из нижеследующих тем – на эти темы мне нужны хорошие материалы. - Основы Линукса - Компьютерное железо - Компьютерные программы - В мире планшетных компьютеров - В мире ...Копирайтинг1 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $250
Требуется хороший копирайтер или журналист (не рерайтер), для заполнения сайта посвященного компьютерам, технологиям, программированию и т.д. Заполнение с нуля. Требуется человек который хорошо разбирается в данной теме и готов писать интересные материалы. Заказ большой. Требуется несколько статей ...Копирайтинг1 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $500
На данном этапе требуются журналисты - копирайтеры - переводчики для написания статей в следующие рубрики 1) Финансы 2) Спортивные новости 3) Новости 4) Это интересно 5) Технологии 6) Новости авто Возможны дополнительные рубрики - сайт в процесе разработки. Все статьи должны быть написаны ...Копирайтинг26 заявокЗакрыт12 лет назад
Требуется перевести сайт на Zend Framework + дописать модули и расширить функционал. Сайт strorem точка com Все вопросы по ICQ 224470441 или сразу звоните на skype: alexeyt27 В принципе на первом этапе требуется периписать все на Zend ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт12 лет назад
Несколько интересных статей о календаре несколько интересных статей о календаре ключевое слово "календарь"Копирайтинг5 заявокЗакрыт13 лет назад
Задание на английском - собрать данные с сайтов в таблицу There is a list of hosting providers. You should visit each site and write the down information about their services into one Comparing Table. The structure and ...Наполнение сайтов14 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется специалист для создания сайта типа Sticky Notes аналог можно посмотреть здесь onlinestickynotes точка com но это толко для того чтобы вы поняли о чем речь - конкретний функционал мы обсудим по скайпу фрилансер должен ...Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется дизайнер и/или версталщик нужен интернет календарь должен быть красивый дизайн ползователь заходит на сайт и видит красивый интернет календарь текущего месяца с возможностью перехода на месяц вперед и назад указывайте вашу специализацию и цену. Без этого предложение не рассматривается. Не ...Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Требуется 1) Програмист PHP Система сообщений для переписки пользователей Задача организовать возможность пользователям пересылать друг другу сообщения. В системе есть зарегистрированные пользователи (таблица users у которой есть поля id, name, email и др.) Требуется сделать таблицу messages которая и будет ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
Требуется автор для написания нескольких статей на тему Mysql Указывайте ценуКопирайтинг3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Требуется консультация по повуду технологий Возможно понадобится реализация, системное администрирование и техподдержка Указывайте цену по каждому пункту - консультация, реализация, системное администрирование и техподдержка Возможно проект остановится на этапе консультаций Возможно проектом будут заниматься несколько участниковХостинг1 исполнительЗавершен13 лет назад
Требуется несколько статей на английском Тема хостинг услуги Указывайте цену - без цены заявки не рассматриваются Первые 2 темы windows hosting linux hosting уникальностьКопирайтинг8 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется контент менеджер указывайте желаемую оплату. С опытом копирайтинга на различные темы. ссылка на задание будет предоставленна подходящим. Оплата Вестерн ЮнионКопирайтинг32 заявкиЗакрыт14 лет назад
Требуется настройка виртуального сервера, а также полнй инструктаж и объяснения также требуется настройка mercurial Пишите цену и указывайте опыт ы данной областиСистемное администрирование8 заявокЗакрыт14 лет назад
Требуется контент менеджер для поддержки проекта. Работа разнообразная - поиск и анализ информации в интернете, копипаст, рерайтинг, копирайтинг. Короче нужен помощник который бы делал все что нужно. Внимание. Речь идет о частичной ставке по договоренности - поэтому укажите ...Наполнение сайтов1 исполнительЗакрыт14 лет назад