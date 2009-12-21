Создать несколько страниц из готового сайта

Веб-программированиеЗавершен8 заявок221 просмотр
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Есть готовый сайт состоящий из одной страницы. Дизайн есть, Css, HTML есть. Нужно добавить еще несколько страниц согласно приложеному описанию.

Адрес сайта free-mario-games точка net

Пояснения

1) Home page - заголовок и футер остаются те же.

Верхний банер не меняется.

После верхнего банера следуют 4 ссылки. Вторая ссылка (play mario now) ссылка на существующую страницу.

После заголовка следует блок приветствия и заголовка. Затем 2 блока для новостей. Все тексты будут предаставлены нужно спозиционировать блоки. Ниже следуют блоки для ссылок на игры Марио в Интернете. Нужно предусмотреть ситуацию для нечетного количества блоков тоже.

Footer включает 3 ссылки (возможно понадобится больше.

2) Game page - после заголовка блок флеш игры embeded с другого сайта/сайтов

3) Mario flash games. включает в себя блоки с сылками на Game page

4) News page - блоки для новостей

5) Single news page - страница шаблон для одной новости.

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Писать сюда - если вопросы то оставляйте телефон в международном формате поясню

вечером сижу в icq если нужно

проект срочный его можно сделать за день - два - это важно.

14 лет назад
lesha27
45 летИзраиль
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
TitokR
44 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
14 лет назад
$20
2 дня
Работа выполнена быстро и правильно. Роман быстро сам разобрался что нужно делать. Пожелания были учтены.
После сотрудничества с данным заказчиком остались только положительные эмоции! Все замечания были четко сформулированы, оплату произвел вовремя. В общем мне понравилось с ним сотрудничать!
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