Создать несколько страниц из готового сайта

Есть готовый сайт состоящий из одной страницы. Дизайн есть, Css, HTML есть. Нужно добавить еще несколько страниц согласно приложеному описанию.

Адрес сайта free-mario-games точка net

Пояснения

1) Home page - заголовок и футер остаются те же.

Верхний банер не меняется.

После верхнего банера следуют 4 ссылки. Вторая ссылка (play mario now) ссылка на существующую страницу.

После заголовка следует блок приветствия и заголовка. Затем 2 блока для новостей. Все тексты будут предаставлены нужно спозиционировать блоки. Ниже следуют блоки для ссылок на игры Марио в Интернете. Нужно предусмотреть ситуацию для нечетного количества блоков тоже.

Footer включает 3 ссылки (возможно понадобится больше.

2) Game page - после заголовка блок флеш игры embeded с другого сайта/сайтов

3) Mario flash games. включает в себя блоки с сылками на Game page

4) News page - блоки для новостей

5) Single news page - страница шаблон для одной новости.

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browsers compatible: IE 6 7 8, Firefox

Писать сюда - если вопросы то оставляйте телефон в международном формате поясню

вечером сижу в icq если нужно

проект срочный его можно сделать за день - два - это важно.