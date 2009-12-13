Нужно написать несколько модулей для DLE 8.3

Как видно из темы требуется написать несколько модулей для CMS DLE версии 8.3, также нужно их установить ( Обратите внимание, что нам не требуется просто установка модуля, его нужно вначале написать)

Оплата будет произведена только после того, как модули будут установлены на сайт

Просьба новичков не беспокоить

Кто готов, отписываетесь только тут, никаких Личных сообщений, с вами свяжутся

Выполнив работу качественно будем сотрудничать с вами дальше.