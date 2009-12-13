Нужно написать несколько модулей для DLE 8.3

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки145 просмотров
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Как видно из темы требуется написать несколько модулей для CMS DLE версии 8.3, также нужно их установить ( Обратите внимание, что нам не требуется просто установка модуля, его нужно вначале написать)

Оплата будет произведена только после того, как модули будут установлены на сайт

Просьба новичков не беспокоить

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14 лет назад
RuFull
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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