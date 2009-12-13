Работа с Javascript (ZKOSS)

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка181 просмотр
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Ищу человека, который отлично знает js.

Есть проект, написанный на Java+Zkoss (zkoss.org), это gps трекинг. Подключена карта Google, нужно еще подключить карты Openstreet и Microsoft.

То есть знание zkoss – это огромный плюс

Javascript
14 лет назад
Cerber09
Grenn Alex 
44 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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