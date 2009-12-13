Разработка приложения Вконтакте

$1000
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки195 просмотров
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Нужна разработка приложения вконтакте!

Приложение будет являть собой FLASH игру.

Разработка средней сложности.

Подробное ТЗ дам в ICQ 637-657

14 лет назад
mirael77
Олег 
39 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
1 отзыв
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