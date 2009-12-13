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Приглашаю программиста PHP и MySQL, для создания интернет магазина, видимо понадобится адаптировать, и дописать функционал к готовому движку...
я для начала остановился на Shop-script (ничего лишнего), но рассмотрю и Ваши рекомендации...
дизайн я сам сделаю, нужен программист, досконально знающий тему
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