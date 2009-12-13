Создание простой браузерной игры

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки250 просмотров
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Ищу программиста PHP для совместного создания простой браузерной игры.

Необходимо иметь знания в области прикручивания платёжных систем (WMMerchant)

Сразу предупреждаю что оплату смогу произвести только по окончанию работы. А т.е. в конце месяца.

Что необходимо сделать

- Регистрация

- Платная автоматическая активация аккаунта

Акаунт

- Статусы (сила +1) в таком духе

- Вывод Анонсов грядущих событий

- Запись на событие

- Одежда (Снять\ надеть как в combats.ru) Надеваем одежду статы увеличиваются

Администрация

- Создание\удаление событий

- Добавление одежды по категориям

Вобщем пока это всё.

Жду ваших предложений. Проект сам по себе интересный и очень легко внедряется в массы.

Дизайн уже готов. Вёрстку подготавливаем.

14 лет назад
Sterjproject
Игорь 
33 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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