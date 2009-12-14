Переделать загрузку фото, движок DataLife Engine

Нужно сделать дополнительную загрузку фото при добавлении новостей на движке ДЛЕ

Принцип работы:

- при добавлении новости (без админки, для пользователей) появляться дополнительное поле для выбора изображения (фото) из компьютера и его загрузки на сайт

- можно сказать все так само как загрузка аватара (при регистрации пользователя) и его вывод в профиле, только нам нужна такая загрузка к каждой новости!

- если пользователь не загрузил фото, то поставить заглушку (как аватары! типа "нет фото")

- сделать новый тег, например {userfoto} что бы он содержал в себе полный адрес к загруженному фото и всё!

Да, при загрузке фото должно уменьшаться до 100 px (по ширине) - тоже, как аватары.

В общем, перенести функции загрузки аватара и вывода его в профиле, в загрузку его при добавлении каждой новости и последующего вывода.

Кто знаком с DLE, я думаю с легкостью справиться! Если что будет не ясно, все объясню.