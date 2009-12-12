Проект только для профи-программистов PHP

Нужна организация рассылки на email подписчиков. От исполнителя проекта требуется 1)написать/использовать свой скрипт, 2)зарегистрировать бесплатный хостинг, 3) залить скрипт и все настроить.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброе вечер!
Требуется встроить в страницы сайта:
-галерею фотографий с возможностью добавления и комментирования (если дорого, можно без комментов)
-встроить форум в раздел сайта и прокачать необходимыми хаками
-Многокомнатный чат или другое приложение онлайн-общения (помимо форума) максимально защищённый от спама и других внешних "деятелей"
-Знакомства между пользователями (в пределах сайта)
-Поиск людей (можно использовать любой скрипт с поиском, регистрацией и возможностью заполнения анкеты с фото и добавления в верх раздела)
Нужно подключить и встроить готовые модули. Сайт без примочек, на html (страницы из 2 и 3 колонок, встраивать надо в левую или в среднюю колонку), писал сам, в php понимаю, но времени на код трачу много. Оставляю себе html, а на php ищу отдельного специалиста!
Ваш ответ с ценой за исполнение (попунктно) и с максимально чёткими сроками. Планируйте длительное сотрудничество по теме с увеличением объёмов сразу после понравившегося исполнения.
Потому предлагаю ответить только свободным или не загруженным работой!
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