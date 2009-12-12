Проект только для профи-программистов PHP

Доброе вечер!

Требуется встроить в страницы сайта:

-галерею фотографий с возможностью добавления и комментирования (если дорого, можно без комментов)

-встроить форум в раздел сайта и прокачать необходимыми хаками

-Многокомнатный чат или другое приложение онлайн-общения (помимо форума) максимально защищённый от спама и других внешних "деятелей"

-Знакомства между пользователями (в пределах сайта)

-Поиск людей (можно использовать любой скрипт с поиском, регистрацией и возможностью заполнения анкеты с фото и добавления в верх раздела)

Нужно подключить и встроить готовые модули. Сайт без примочек, на html (страницы из 2 и 3 колонок, встраивать надо в левую или в среднюю колонку), писал сам, в php понимаю, но времени на код трачу много. Оставляю себе html, а на php ищу отдельного специалиста!

Ваш ответ с ценой за исполнение (попунктно) и с максимально чёткими сроками. Планируйте длительное сотрудничество по теме с увеличением объёмов сразу после понравившегося исполнения.

Потому предлагаю ответить только свободным или не загруженным работой!