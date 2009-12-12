Доработка системы управления сайтом

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка159 просмотров
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Доработка "дружественной для SEO" системы управления сайтом на PHP с добавлением использования rewrite в .htaccess для УРЛ ссылок и правкой верстки. Подробнее см. ТЗ. Это 1-й этап проекта, если работа будет качественной и без затягивания сроков, сотрудничество будет продолжено. Скрипт и базу данных или доступ на хостинг могу выслать по запросу. Без предоплаты, оплата после представления готовой работы на хостинге по выбору исполнителя.

14 лет назад
alex8764
59 летИзраиль
19 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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