Переделать флеш под дизайн

Голосование: http://mtv.ru/events/actions/2009/100clips/main.wbp Нужна программа, которая будет показывать только: 1. За кого голосовать (выпадающий список) 2. Капчу и поле для её ввода (вводится вручную) 3. Результат (голос принят/не пинят) Накрутка и распознавание капчи не нужны. Требуется только упростить процесс голосования, без ...