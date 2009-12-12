Нужен движок скандинавского аукциона.

Требования:

1) весь функционал как на hammerdeal de (включая модули для оплаты)

2) дополнительно должна быть возможность загружать и демонстрировать видео

3) исполнение на PHP + MySQL

4) дизайн заказывается отдельно, но готов рассмотреть предложения вместе с дизайном (тогда указывайте цену за дизайн и верстку отдельно).

Есть скрипт аналога ThePerfectBid, так что по сути речь может идти о переделывании готового скрипта.

Пишите Ваши предложения обязательно указывая ориентировочную стоимость.