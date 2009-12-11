Приложение Vkontakte

Для социальной сети "В контакте" нужно создать приложение.

Приложение расчитано на студентов поэтому должно быть:

- в настройках выбор вуза, курса и группы. С привязкой к ID, но изменять должно быть можно!

- возможность показа рекламы с отсеиванием по полу, вузу, курсу, городу. (Должен быть крупный блок внизу)

- возможность добавлять это расписание моими админами

Расчет ведеться на долгосрочное сотрудничество, потому что далее будем вводить автоматизацию.

За эту работу готов заплатить 3.000 рублей.

Интересуют сроки!