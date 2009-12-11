Приложение Vkontakte

Нужен сайт на вордпресс. Дизайн/верстка готовы. Нужно сделать тему, подобрать плагины, доработать функционал. Рассматриваются предложения только с портфолио аналогичных работ. Опыт доработок под вордпрес обязателен. Пишите на емейл, дизайн и тз будет выслано в ответ для оценки подходящим ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для социальной сети "В контакте" нужно создать приложение.
Приложение расчитано на студентов поэтому должно быть:
- в настройках выбор вуза, курса и группы. С привязкой к ID, но изменять должно быть можно!
- возможность показа рекламы с отсеиванием по полу, вузу, курсу, городу. (Должен быть крупный блок внизу)
- возможность добавлять это расписание моими админами
Расчет ведеться на долгосрочное сотрудничество, потому что далее будем вводить автоматизацию.
За эту работу готов заплатить 3.000 рублей.
Интересуют сроки!
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