Сайт на Wordpress

В проект необходимо внести правки. Добавить в шаблон, чтобы отображался разный title на разных страницах, а так же keywords и meta. Поправить кроссбраузерность верстки. И некоторые другие моменты. Срок - 1 день. ТЗ и все детали при переписке. в аську ...