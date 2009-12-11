Исправить ошибку вывода меню в Joomla 1.0

На сайте http://kontenta.ru/ поставили новую форму контактов. В результате, пункт меню "Контакты" поменял свой адрес с http://kontenta.ru/kontakty на http://kontenta.ru/kontakty/7 (добавилась семерка в конец). А главное, пропало правое меню "Услуги". Точнее, его содержимое, сама-то шапка висит :-)

Форма писалась с нуля, в ней ошибки нет, перепроверили. Перепроверили также ItemID - все ок. На сайте стоит ARTIO - с ним вроде тоже все ок, непонятно, где прописана ссылка http://kontenta.ru/kontakty/7 (с семеркой). Вобщем, выручайте ;-)

Конкретно, что сделать:

1)Вернуть старую ссылку на Контакты - http://kontenta.ru/kontakty

2)Вернуть меню Услуги на страницу Контакты