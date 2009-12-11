Исправить ошибку вывода меню в Joomla 1.0

Требуется создать модуль для Джумлы в который выводит новости по дате . Здесь пример:tinyurl.com/y9qz4v9 Модуль слева. Новости группируются по месяцам, при клике на нужный месяц выводится полный список новостей на данный месяц Сроки - желательно 2 дня Бюджет: 1000р ===================================================================== UPD:Спасибо ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На сайте http://kontenta.ru/ поставили новую форму контактов. В результате, пункт меню "Контакты" поменял свой адрес с http://kontenta.ru/kontakty на http://kontenta.ru/kontakty/7 (добавилась семерка в конец). А главное, пропало правое меню "Услуги". Точнее, его содержимое, сама-то шапка висит :-)
Форма писалась с нуля, в ней ошибки нет, перепроверили. Перепроверили также ItemID - все ок. На сайте стоит ARTIO - с ним вроде тоже все ок, непонятно, где прописана ссылка http://kontenta.ru/kontakty/7 (с семеркой). Вобщем, выручайте ;-)
Конкретно, что сделать:
1)Вернуть старую ссылку на Контакты - http://kontenta.ru/kontakty
2)Вернуть меню Услуги на страницу Контакты
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