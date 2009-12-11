Исправить ошибку вывода меню в Joomla 1.0

Веб-программированиеЗавершен1 заявка195 просмотров
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На сайте http://kontenta.ru/ поставили новую форму контактов. В результате, пункт меню "Контакты" поменял свой адрес с http://kontenta.ru/kontakty на http://kontenta.ru/kontakty/7 (добавилась семерка в конец). А главное, пропало правое меню "Услуги". Точнее, его содержимое, сама-то шапка висит :-)

Форма писалась с нуля, в ней ошибки нет, перепроверили. Перепроверили также ItemID - все ок. На сайте стоит ARTIO - с ним вроде тоже все ок, непонятно, где прописана ссылка http://kontenta.ru/kontakty/7 (с семеркой). Вобщем, выручайте ;-)

Конкретно, что сделать:

1)Вернуть старую ссылку на Контакты - http://kontenta.ru/kontakty

2)Вернуть меню Услуги на страницу Контакты

Joomla
14 лет назад
aeternus
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
Выбранный исполнитель
GuHnI
35 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад
$2
1 день
Александр выполнил работу буквально за одну минуту, над которой корпел знакомый программист почти весь день. Решение оказалось простым до безобразия! Спасибо за смекалку, теперь знаю к кому обращаться ;-)
Сотрудничество было хоть и не долгим (потому, что удалось быстро решить задачу, поставленную в проекте), но приятным.
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