Интерактивный чат

Подсказать или создать чат с посетителями сайта. Задача: при нажатии кнопки у оператора в отдельном окне открывалось бы окно с пользователем. Пользователи между собой в этом чате общаться не могут, только с оператором.

Победит наименьшее по цене предложение (возможно также подсказать адрес такого сервиса с возможностью установить его на сайте с php и mysql).