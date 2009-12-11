Написать скрипт doski.ru

Здравствуйте. необходимо доделать проект на битриксе. подробное описание в приложении. ЖДу ваших предложений по цене и срокам. желательно сделать в течении суток
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно написать копию сайта doski.ru
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