Онлайн база клиентов

Разработка проекта клиентской онлайн базы на собственном движке (не прикрутки к уже готовым ЦРМ системам). Тех.задание в приложении.

UPDATE: дизайн будет предоставлен, как в задании. После разработки все должно выглядеть именно так.

AJAX используется для тех моментов где происходит удаление/добавление записей

полное тех задание передано разработчику.