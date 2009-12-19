Битрикс. Вёрстка + изменение шаблонов.

ТЗ во вложении.

Оплата WMR или яндекс.деньги, 3000 руб.

В личку не писать.

Отвечать полностью в тендере, максимально подробно и с вопросами, если они есть.

С бюджетами, превышающими указанный не отвечать.

Сразу заполнять поля "Срок" и "Бюджет".

Добавить и прокомментировать нечего, всё в ТЗ.