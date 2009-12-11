Викторина для вконтакте

Краткое описание 1.SEO скрипт программа (Страницы, тиц, пр, и т.д. с историей) 2.Скрипт программа для добавления статей-новостей под разные ЦМСКИ, сайты на пхп инклюдах, хтмл сайты. С админкой. 3.Скрипт программа для создания карты сайтов. ICQ 291098 Писать в аську!!!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо написать 4 приложения-викторины для вконтакте. Внешний вид - будет повторять уже существующий дизайн основного сайта. Принцип работы викторин примерно одинаковый. Приложение должно работать в связке с основным сайтом, используя общую базу вопросов. Серверную выдачу вопросов и занесение результатов сделаем по Вашим рекоммендациям сами. Макеты уже отрисованы - необходимо просто собрать все - в готовое приложение. Срок исполнения - до НГ. Возможно часть работы доделать до 10 января.
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