Викторина для вконтакте

Необходимо написать 4 приложения-викторины для вконтакте. Внешний вид - будет повторять уже существующий дизайн основного сайта. Принцип работы викторин примерно одинаковый. Приложение должно работать в связке с основным сайтом, используя общую базу вопросов. Серверную выдачу вопросов и занесение результатов сделаем по Вашим рекоммендациям сами. Макеты уже отрисованы - необходимо просто собрать все - в готовое приложение. Срок исполнения - до НГ. Возможно часть работы доделать до 10 января.