Викторина для вконтакте

$500
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки199 просмотров
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Необходимо написать 4 приложения-викторины для вконтакте. Внешний вид - будет повторять уже существующий дизайн основного сайта. Принцип работы викторин примерно одинаковый. Приложение должно работать в связке с основным сайтом, используя общую базу вопросов. Серверную выдачу вопросов и занесение результатов сделаем по Вашим рекоммендациям сами. Макеты уже отрисованы - необходимо просто собрать все - в готовое приложение. Срок исполнения - до НГ. Возможно часть работы доделать до 10 января.

14 лет назад
andrewheadley
50 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад