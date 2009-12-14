Flash + xml (картинка по xml)

Веб-программированиеЗавершен4 заявки175 просмотров
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Есть флешка с zoom + и - надо сделдать так, чтобы картинка подтягивалась во флешку через файлик xml

флешку прилагаю

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14 лет назад
Stadolsky
Роман 
45 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
2 отзыва
Выбранный исполнитель
Iron
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
14 лет назад
$15
1 день
Спасибо большое. Оперативно сделал. В процессе работы удобная переписка, человек любит и делает свою работу
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