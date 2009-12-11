Сделать xml файл с ключами для входа

$50
Веб-программированиеЗавершен7 заявок212 просмотров
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Необходимо сделать xml файл с ключами для страницы авторизации сайта.

14 лет назад
ulitka_fudzi
Татьяна 
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Была
8 лет назад
Выбранный исполнитель
ProWebDevSeo
Евгений 
35 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
39 отзывов(-3)
14 лет назад
$30
1 день
Работает очень быстро и качественно, все комментарии правит на лету. Евгений, желаю Вам только чуть больше терпения в общении с заказчиками, это сделает рабочие отношения не только результативными, но и комфортными. В любом случае, рекомендую!
Танюшка серьёзный заказчик, проблем с оплатой не было, а для фрилансера это главное ) Приятно и весело было работать )
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